Житель Владимира насмерть забил кружкой соседа по больничной палате, говорится в сообщении на сайте управления СКР по Владимирской области.

По версии следствия, в ночь на 13 октября 2020 года 39-летний обвиняемый нанес несколько ударов стеклянной кружкой по голове своему 69-летнему соседу по больничной палате.

После того, как кружка разбилась, он схватил осколки и нанес ими несколько ударов в область шеи и предплечья, что привело через несколько дней к смерти потерпевшего, которого не смогли спасти в реанимации той же больницы, где произошло это ЧП.

Ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу направлено в суд, отмечается в сообщении СКР.

