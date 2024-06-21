Житель Уфы попытался угнать автомобиль полиции, пока они разнимали драку

В Уфе местный житель предпринял попытку угона полицейского автомобиля в момент, когда сотрудники правоохранительных органов были заняты разбором конфликта между двумя молодыми людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

Воспользовавшись моментом, когда правоохранители разнимали дерущихся, один из наблюдавших за инцидентом мужчин сел в автомобиль полиции и попытался скрыться.

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В МВД уточнили, что при попытке угона он причинил травмы сотруднику полиции, который пытался его остановить.

В результате злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Материалы, собранные по факту применения насилия в отношении представителя власти, направлены в следственные органы для дальнейшей юридической оценки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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