Житель Уфы попытался угнать автомобиль полиции, пока они разнимали драку
В Уфе местный житель предпринял попытку угона полицейского автомобиля в момент, когда сотрудники правоохранительных органов были заняты разбором конфликта между двумя молодыми людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.
Воспользовавшись моментом, когда правоохранители разнимали дерущихся, один из наблюдавших за инцидентом мужчин сел в автомобиль полиции и попытался скрыться.
В МВД уточнили, что при попытке угона он причинил травмы сотруднику полиции, который пытался его остановить.
В результате злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Материалы, собранные по факту применения насилия в отношении представителя власти, направлены в следственные органы для дальнейшей юридической оценки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Уфы попытался угнать автомобиль полиции, пока они разнимали драку
- Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело на историка Эйдельман
- Фасад котельной «Камчатка» в Петербурге обновили ко дню рождения Цоя
- Лукашенко рассказал, как доит коров по ночам
- Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией
- Израиль предупредил Армению о последствиях признания Палестины
- Депутат Хамзаев: Вождение в пьяном виде следует приравнять к терроризму
- Российские турагрегаторы прогнозируют рост бронирований от иностранцев на 40%
- Летевший в Москву самолет вернулся в Оренбург из-за неисправности
- База хранения ресурсов снабжения МВД загорелась в Ростове-на-Дону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru