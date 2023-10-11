Пермский девятиклассник угнал автомобиль директора ЧОПа

Сообщается, что пострадавший оставил служебный Renault возле дома. Накануне он оставил на капоте борсетку, однако, вернувшись за забытой вещью, не нашел в ней ключей. Мужчина отправился в офис за дубликатом, а в это время за руль автомобиля сел школьник, проживавший в соседнем доме.

Не проехав и трех километров, злоумышленник врезался в дерево на скорости 117 км/ч. Подросток выбрался из искореженного автомобиля и набрал номер охраны. Это заметил случайный прохожий.

Установлено, что в результате аварии автомобиль не подлежит восстановлению. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что автомобили Hyundai, Kia и Mitsubishi стали самыми угоняемыми в России за первые девять месяцев 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

