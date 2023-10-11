Пермский девятиклассник угнал автомобиль директора ЧОПа
Пермский девятиклассник угнал автомобиль директора частного охранного предприятия и попал в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Сообщается, что пострадавший оставил служебный Renault возле дома. Накануне он оставил на капоте борсетку, однако, вернувшись за забытой вещью, не нашел в ней ключей. Мужчина отправился в офис за дубликатом, а в это время за руль автомобиля сел школьник, проживавший в соседнем доме.
Не проехав и трех километров, злоумышленник врезался в дерево на скорости 117 км/ч. Подросток выбрался из искореженного автомобиля и набрал номер охраны. Это заметил случайный прохожий.
Установлено, что в результате аварии автомобиль не подлежит восстановлению. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что автомобили Hyundai, Kia и Mitsubishi стали самыми угоняемыми в России за первые девять месяцев 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru