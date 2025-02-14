Житель Удмуртии получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над племянницей
Житель Воткинска (Удмуртия) проведет 13 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы, подразумевающим запрет определенных действий, на срок 1,5 года, суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении его племянницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Судом установлено, что 26-летний мужчина совершал преступления в отношении своей родственницы в период с июля 2013 года по сентябрь 2016 года. Преступник знал, что жертва не достигла 14-летнего возраста, и пользовался ее беспомощным состоянием, причиняя нравственные страдания и моральный вред.
Злоумышленник частично признал свою вину и просил вынести оправдательный вердикт. После выхода из колонии россиянин не сможет семь лет работать с детьми.
Ранее бывшего вице-президента Федерации тенниса Франции Жан-Пьера Дартевеля приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании спортсменки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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