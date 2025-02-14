Житель Удмуртии получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над племянницей

Судом установлено, что 26-летний мужчина совершал преступления в отношении своей родственницы в период с июля 2013 года по сентябрь 2016 года. Преступник знал, что жертва не достигла 14-летнего возраста, и пользовался ее беспомощным состоянием, причиняя нравственные страдания и моральный вред.

Злоумышленник частично признал свою вину и просил вынести оправдательный вердикт. После выхода из колонии россиянин не сможет семь лет работать с детьми.

Ранее бывшего вице-президента Федерации тенниса Франции Жан-Пьера Дартевеля приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании спортсменки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

