Экс-вице-президент Федерации тенниса Франции осужден на 10 лет за насилие

Бывший вице-президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании спортсменки. Согласно материалам дела, преступление было совершено в период с сентября 2016 года по март 2018 года.

Жертве было от 17 до 19 лет. Дартевелю сейчас 74 года. Он утверждает, что вступал в интимную связь с девушкой по обоюдному согласию. Впервые бывшего спортивного функционера арестовали в сентябре 2018 года. С тех пор это уголовное дело три раза прекращалось.