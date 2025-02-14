Экс-вице-президент Федерации тенниса Франции осужден на 10 лет за насилие

Бывший вице-президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании спортсменки. Согласно материалам дела, преступление было совершено в период с сентября 2016 года по март 2018 года.

Жертве было от 17 до 19 лет. Дартевелю сейчас 74 года. Он утверждает, что вступал в интимную связь с девушкой по обоюдному согласию. Впервые бывшего спортивного функционера арестовали в сентябре 2018 года. С тех пор это уголовное дело три раза прекращалось.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в марте 2023 года дело было передано для рассмотрения в уголовный суд Ду. Федерация тенниса Франции и Детский фонд одновременно подали гражданский иск вместе с потерпевшей.

Ранее обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против бывшего президента Федерации тенниса Франции Жана Гашассена, который занимал этот пост с 2009 по 2017 годы. В 2022 году пожаловалась, что он пытался насильно ее поцеловать.

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ФОТО: pixabay.com
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