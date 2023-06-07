Житель Ступино спас девочку из горящей машины
7 июня 202318:27
Житель Ступино достал 11-летнюю девочку из горящего автомобиля, сообщает Telegram-канал «Ступино».
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Чайковского, где подросток оказалась заперта в горящей машине.
«Счёт шел на секунды... Алексей Сергеевич... нашёл кирпич, разбил стекло багажника и спас девочку была спасена», — отмечает канал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Месси перейдет в американский футбольный клуб
- В Тель-Авиве отменили концерт Бузовой
- Банки будут блокировать счета украинцев за отказ ответить на вопрос о связях с РФ
- Неизвестные забросали детский медцентр гранатами с ядовитым газом в Подмосковье
- Российская часть аммиакопровода Тольятти - Одесса отсечена от украинской
- Столтенберг: Украина станет членом НАТО после победы над Россией
- Путин поручил помочь людям в зоне затопления в Херсонской области
- Мотоциклист получил год колонии за избиение сотрудника ГИБДД
- Житель Ступино спас девочку из горящей машины
- Синоптик: летняя жара в Москву придет не раньше июля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru