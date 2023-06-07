Житель Ступино спас девочку из горящей машины

Житель Ступино достал 11-летнюю девочку из горящего автомобиля, сообщает Telegram-канал «Ступино».


Уточняется, что инцидент произошёл на улице Чайковского, где подросток оказалась заперта в горящей машине.

«Счёт шел на секунды... Алексей Сергеевич... нашёл кирпич, разбил стекло багажника и спас девочку была спасена», — отмечает канал.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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