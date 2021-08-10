Житель Приморья ворвался в банк и потребовал 1 миллион рублей

Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в городе Артем 1 миллион рублей. Мужчина заявил, что в противном случае взорвет учреждение. Об этом говорится на сайте МВД Медиа.

Злоумышленник не скрывал своего лица, когда вошел в помещение финансового учреждения. Он заявил, что на пояс у него надето самодельное взрывное устройство. После того, как сотрудники банка отказались выдать ему деньги и вызвали охрану, мужчина покинул учреждение.

По словам очевидцев, неудачливый грабитель сел за руль припаркованного рядом с офисом автомобиля и скрылся. Вскоре водителя задержали правоохранители – им оказался 42-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.