Грабители на Урале взорвали банкомат и скрылись с деньгами
Неизвестные взорвали банкомат Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в поселке Кедровое под Екатеринбургом.
Инцидент произошел в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Точный размер ущерба финансовая организация раскрывать не стала, однако заявила, что он «очень небольшой». Там также отметили, что банкомат находится на территории супермаркета «Пятерочка».
Правоохранители сейчас занимаются розыском преступников. Изъяты видео с камер наблюдения. По предварительным данным, злоумышленников было двое. Возможно, один из них получил травму при совершении преступления. Грабители скрылись на легковом автомобиле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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