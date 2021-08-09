Грабители на Урале взорвали банкомат и скрылись с деньгами

Неизвестные взорвали банкомат Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в поселке Кедровое под Екатеринбургом.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Точный размер ущерба финансовая организация раскрывать не стала, однако заявила, что он «очень небольшой». Там также отметили, что банкомат находится на территории супермаркета «Пятерочка».

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Правоохранители сейчас занимаются розыском преступников. Изъяты видео с камер наблюдения. По предварительным данным, злоумышленников было двое. Возможно, один из них получил травму при совершении преступления. Грабители скрылись на легковом автомобиле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ТЕГИ:ОграблениеЕкатеринбург
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