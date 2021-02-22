Житель Приморья госпитализирован после нападения медведя
Медики госпитализировали жителя Приморья после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на представителя краевого УМВД РФ.
Группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда выдвинулась на место происшествия после сообщения отца потерпевшего, которые позвонил в дежурную часть МО МВД России. Мужчину удалось эвакуировать.
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Врачи диагностировали жертве нападения рану левой голени и закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги. Полицейские планируют поговорить с охотниками и местными жителями об опасности участка побережья и советуют не посещать место.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru