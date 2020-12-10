Житель Петербурга поцеловал лошадь и лишился носа

Житель Санкт-Петербурга лишился части носа после того, как решил поцеловать встретившуюся ему на улице лошадь.

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Инцидент произошел в центре города. Нетрезвый 25-летний мужчина встретил на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского женщину на коне. Он попросил разрешения поцеловать животное, наездница предупредила его об опасности быть укушенным. Однако молодого мужчину это не остановила и лошадь в результате откусила ему кончик носа, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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