Житель Петербурга поцеловал лошадь и лишился носа

Инцидент произошел в центре города. Нетрезвый 25-летний мужчина встретил на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского женщину на коне. Он попросил разрешения поцеловать животное, наездница предупредила его об опасности быть укушенным. Однако молодого мужчину это не остановила и лошадь в результате откусила ему кончик носа, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

