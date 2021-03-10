Житель Петербурга похитил из банка 2,6 млн рублей
Уголовное дело о разборе возбуждено по факту похищения из банка почти 2,6 миллиона рублей вооруженным мужчиной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу ГУВД РФ по Петербургу.
Отмечается, что неизвестный мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации и, угрожая похожим на гранату предметом, потребовал от кассира выдать денежные средства.
Женщина передала подозреваемому 2 588 000 рублей, после чего злоумышленник скрылся. Полиция разыскивает мужчину.
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