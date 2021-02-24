Подозреваемый в попытке ограбить банк задержан в Петербурге

Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о нападении мужчины на отделение банка поступило в МВД 19 февраля. Он вошел в здание в черной одежде и медицинской маске и начал угрожать кассиру похожим на гранату предметом, требуя деньги. Позже сотрудница банка нажала тревожную кнопку и злоумышленник скрылся без добычи.