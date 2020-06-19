Житель Омской области насмерть отравил семь человек

Областная прокуратура сообщает, что в январе этого года мужчина приобрел технический спирт, разбавил его водой и продал соседям. При этом, по версии следствия, он осознавал, что пить эту жидкость нельзя.



В результате полученные 5,5 литра смертельного «пойла» разошлись по деревне за три дня, отравились 13 человек, из которых семеро — не выжили.



В отношении продавца возбуждено уголовное дело, оно готовится к передаче в Омский районный суд.



Согласно статистике, в I квартале 2020 года число смертей от алкогольного отравления снизилось на 33% процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает RT.

