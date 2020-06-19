Житель Омской области насмерть отравил семь человек
В Омской области житель села Покровка предстанет перед судом за гибель семерых односельчан — все они скончались от отравления техническим спиртом, который им продал подозреваемый.
Областная прокуратура сообщает, что в январе этого года мужчина приобрел технический спирт, разбавил его водой и продал соседям. При этом, по версии следствия, он осознавал, что пить эту жидкость нельзя.
В результате полученные 5,5 литра смертельного «пойла» разошлись по деревне за три дня, отравились 13 человек, из которых семеро — не выжили.
В отношении продавца возбуждено уголовное дело, оно готовится к передаче в Омский районный суд.
Согласно статистике, в I квартале 2020 года число смертей от алкогольного отравления снизилось на 33% процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии
- Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,5 миллионов
- В пресс-центре НСН обсуждают экологические последствия ЧС в Норильске
- Россиян массово проверят на иммунитет к коронавирусу
- Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США над Охотским морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru