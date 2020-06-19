Житель Омской области насмерть отравил семь человек

В Омской области житель села Покровка предстанет перед судом за гибель семерых односельчан — все они скончались от отравления техническим спиртом, который им продал подозреваемый.

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Областная прокуратура сообщает, что в январе этого года мужчина приобрел технический спирт, разбавил его водой и продал соседям. При этом, по версии следствия, он осознавал, что пить эту жидкость нельзя.

В результате полученные 5,5 литра смертельного «пойла» разошлись по деревне за три дня, отравились 13 человек, из которых семеро — не выжили.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело, оно готовится к передаче в Омский районный суд.

Согласно статистике, в I квартале 2020 года число смертей от алкогольного отравления снизилось на 33% процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОтравленияСмертьОмская Область
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