Житель Омска получил 16 лет колонии за создание нарколаборатории
Суд в Омске приговорил к 16 годам лишения свободы россиянина за организацию нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Установлено, что сообщник осужденного посоветовал ему приобрести в одном из районов Омской области частный дом, который впоследствии был переоборудован под нарколабораторию. Всего осенью 2023 года было изготовлено около 69 кг мефедрона. В лесополосе злоумышленник разместил тайник и попытался сбыть часть запрещенных веществ.
Преступник был изобличен сотрудниками ФСБ, нашедшими в доме наркотики и оборудование. Сама постройка была конфискована в доход государства.
Ранее Мосгорсуд признал обоснованным приговор гражданину США и России Роберту Вудлэнду по обвинению о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru