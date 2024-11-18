Житель Омска получил 16 лет колонии за создание нарколаборатории

Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что сообщник осужденного посоветовал ему приобрести в одном из районов Омской области частный дом, который впоследствии был переоборудован под нарколабораторию. Всего осенью 2023 года было изготовлено около 69 кг мефедрона. В лесополосе злоумышленник разместил тайник и попытался сбыть часть запрещенных веществ.

Преступник был изобличен сотрудниками ФСБ, нашедшими в доме наркотики и оборудование. Сама постройка была конфискована в доход государства.

Ранее Мосгорсуд признал обоснованным приговор гражданину США и России Роберту Вудлэнду по обвинению о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

