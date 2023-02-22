Житель Нижневартовска был задержан за попытку диверсии на железной дороге
Сотрудники ФСБ задержали в Нижневартовске местного жителя, который подозревается в подготовке диверсии на железной дороге, сообщает управление ведомства по Тюменской области.
В сообщении говорится, что задержанный, являющийся «идейным противником проведения спецоперации», путём поджогов и иных действий намеревался вывести из строя «релейные металлические шкафы для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики».
Отмечается, что мужчина был пойман с поличным на участке Свердловской железной дороги, возбуждено уголовное дело.
Ранее Белгородский областной суд приговорил двух обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в Белгородской области к 3,5 года колонии строгого режима, сообщает RT.
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