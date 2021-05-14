Житель Набережных Челнов задержан за угрозу взорвать здание местного банка
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание одного из отделений местного банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в органах.
По имеющимся сведениям, житель Набережных Челнов позвонил в банковское отделение и угрожал сотрудникам взрывом. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, однако они не обнаружили опасных предметов в здании. Мужчина задержан.
СМИ республики передают, что в пятницу 14 мая неизвестный угрожал сотрудникам отделения банка на улице Бутлерова расстрелом и заявлял, что взорвет здание. Издания подтверждают, что на место происшествия приезжали экстренные службы.
Отмечается, что у задержанного ранее якобы незаконно были сняты денежные средства с карты этого банка, поэтому он " в порыве эмоций" позвонил в отделение. 20 декабря 2017 года Госдума приняла закон, согласно которому телефонный терроризм и ложные сообщения о минировании могут быть наказаны лишением свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Житель Набережных Челнов задержан за угрозу взорвать здание местного банка
- Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля
- США призвали Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
- Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами с 25 мая
- Стоимость газа в Европе обновила максимумы за 2,5 года
- ВОЗ сообщила о 717 513 заразившихся COVID-19 в мире за сутки
- Суд арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Мордовии
- РПЛ назвала лучший гол десятилетия
- Бывший советник Трампа призвал «дать отпор» РФ в Абхазии и Южной Осетии
- В Верховную Раду поступило представление об отставке главы Минздрава Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru