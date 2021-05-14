Житель Набережных Челнов задержан за угрозу взорвать здание местного банка

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание одного из отделений местного банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в органах.

По имеющимся сведениям, житель Набережных Челнов позвонил в банковское отделение и угрожал сотрудникам взрывом. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, однако они не обнаружили опасных предметов в здании. Мужчина задержан.

СМИ республики передают, что в пятницу 14 мая неизвестный угрожал сотрудникам отделения банка на улице Бутлерова расстрелом и заявлял, что взорвет здание. Издания подтверждают, что на место происшествия приезжали экстренные службы.

Отмечается, что у задержанного ранее якобы незаконно были сняты денежные средства с карты этого банка, поэтому он " в порыве эмоций" позвонил в отделение. 20 декабря 2017 года Госдума приняла закон, согласно которому телефонный терроризм и ложные сообщения о минировании могут быть наказаны лишением свободы.