Житель Мариуполя предстанет перед судом за шпионаж

Сообщается, что злоумышленник занимался сбором и передачей разведке ВСУ данных о местах дислокации и передвижении подразделений и военной техники российской армии с декабря 2022 года по июнь 2023 года. Кроме того, Каримов незаконно приобрел боеприпасы, хранившиеся у него по месту жительства.

Против Каримова возбудили уголовное дело, оно направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд ДНР.

Ранее белгородский суд приговорил к 11 годам колонии гражданку Украины за шпионаж в пользу ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

