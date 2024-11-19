Житель Мариуполя предстанет перед судом за шпионаж
Житель Мариуполя, 20-летний гражданин Украины Михаил Каримов, предстанет перед судом в ДНР за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.
Сообщается, что злоумышленник занимался сбором и передачей разведке ВСУ данных о местах дислокации и передвижении подразделений и военной техники российской армии с декабря 2022 года по июнь 2023 года. Кроме того, Каримов незаконно приобрел боеприпасы, хранившиеся у него по месту жительства.
Против Каримова возбудили уголовное дело, оно направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд ДНР.
Ранее белгородский суд приговорил к 11 годам колонии гражданку Украины за шпионаж в пользу ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru