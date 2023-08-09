Житель Махачкалы рассказал о серьезных повреждениях дома после взрыва газа
9 августа 202320:37
Находившийся в соседнем доме во время взрыва газа на улице Айвазовского житель Махачкалы рассказал о последствиях аварии.
По его словам, от квартир в подъезде, где произошел взрыв, практически ничего не осталось. Повреждения очень серьезные, констатировал мужчина.
«В соседних квартирах повылетали стекла», - цитирует очевидца трагедии «Газета.Ru».
Взрыв газа на улице Айвазовского произошел 9 августа на четвертом этаже многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали 150 человек, включая 30 детей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru