Житель Махачкалы рассказал о серьезных повреждениях дома после взрыва газа

Находившийся в соседнем доме во время взрыва газа на улице Айвазовского житель Махачкалы рассказал о последствиях аварии.

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По его словам, от квартир в подъезде, где произошел взрыв, практически ничего не осталось. Повреждения очень серьезные, констатировал мужчина.

«В соседних квартирах повылетали стекла», - цитирует очевидца трагедии «Газета.Ru».

Взрыв газа на улице Айвазовского произошел 9 августа на четвертом этаже многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали 150 человек, включая 30 детей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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