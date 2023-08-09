Житель Махачкалы рассказал о серьезных повреждениях дома после взрыва газа

По его словам, от квартир в подъезде, где произошел взрыв, практически ничего не осталось. Повреждения очень серьезные, констатировал мужчина.

«В соседних квартирах повылетали стекла», - цитирует очевидца трагедии «Газета.Ru».

Взрыв газа на улице Айвазовского произошел 9 августа на четвертом этаже многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали 150 человек, включая 30 детей, сообщает «Радиоточка НСН».

