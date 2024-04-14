Житель Ленобласти устроил стрельбу в ресторане Петербурга

В отношении жителя Ленинградской области возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане в Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Инцидент произошел 13 апреля на улице Ворошилова. Ранее судимый 44-летний житель Ленобласти устроил стрельбу из травматического пистолета и ранил посетителя, а также напал на работников заведения. Сотрудники полиции задержали дебошира.

Как пишет РИА Новости, задержанный оказался помощником на общественных началах депутата Законодательного собрания Ленобласти от КПРФ Дмитрия Звонкова. В отношении дебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Болгарии по запросу России задержали участника стрельбы в «Москва-Сити» в ноябре 2017 года Абубакара Абакарова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаРесторанЛенинградская ОбластьСанкт-Петербург

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