СМИ: В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель
Неизвестные совершили вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.
По данным издания, инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже.
«Четырехэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами», — отмечается в материале.
Ведется расследование ЧП, совершивших нападение разыскивают.
Ранее мужчина и женщина устроили стрельбу у здания суда в Стамбуле, попытавшись напасть на пункт охраны у входа. В результате пострадали пять человек. Злоумышленники были ликвидированы, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер первый председатель Сената Казахстана
- СМИ: ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов
- Опрос: Самыми продуктивными работниками марта стали жители Ростова-на-Дону
- СМИ: В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель
- Алаудинов заявил, что украинские пленные просят гражданство России
- СМИ: На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода
- В Сочи движение поездов нарушилось из-за схода грунта на пути
- Сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни
- СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке
- СМИ: NASA изучает упавший предмет, который может быть связан с МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru