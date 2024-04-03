СМИ: В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

Неизвестные совершили вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

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По данным издания, инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже.

«Четырехэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами», — отмечается в материале.

Ведется расследование ЧП, совершивших нападение разыскивают.

Ранее мужчина и женщина устроили стрельбу у здания суда в Стамбуле, попытавшись напасть на пункт охраны у входа. В результате пострадали пять человек. Злоумышленники были ликвидированы, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияНападениеСтамбул

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