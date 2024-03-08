Житель Дагестана обстрелял трех мужчин из-за парковки машины

Житель Дагестана выстрелил в трёх мужчин из охотничьего карабина, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

СМИ: при стрельбе на севере Москвы пострадал один человек

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вечером 7 марта перед воротами домовладения по улице Салаватова в городе Буйнакске из-за парковки автомобиля.

Отмечается, что один из участников конфликта выстрелил из имевшегося у него себе охотничьего карабина в трёх оппонентов. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

«Те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома стрелявшего, на этой почве случилась очередная ссора», – заключили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан.

Ранее в Москве находившийся в автомобиле скорой помощи мужчина выстрелил из травматического пистолета в область грудной клетки фельдшера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Свой поступок он объяснил «внезапно возникшей неприязнью».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПогибшиеПарковкаДагестанСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры