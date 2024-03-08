Житель Дагестана обстрелял трех мужчин из-за парковки машины
Житель Дагестана выстрелил в трёх мужчин из охотничьего карабина, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вечером 7 марта перед воротами домовладения по улице Салаватова в городе Буйнакске из-за парковки автомобиля.
Отмечается, что один из участников конфликта выстрелил из имевшегося у него себе охотничьего карабина в трёх оппонентов. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу.
«Те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома стрелявшего, на этой почве случилась очередная ссора», – заключили в ведомстве.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан.
Ранее в Москве находившийся в автомобиле скорой помощи мужчина выстрелил из травматического пистолета в область грудной клетки фельдшера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Свой поступок он объяснил «внезапно возникшей неприязнью».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru