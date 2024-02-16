СМИ: при стрельбе на севере Москвы пострадал один человек

По информации СМИ, инцидент произошел на автомойке. Неизвестный приехал на автомобиле Toyota Camry и открыл стрельбу. Один человек получил ранение.

Правоохранительные органы разыскивают стрелка. Мотивы мужчины устанавливаются.

На улице Плющиха в центре Москвы 14 февраля произошел конфликт со стрельбой. Пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».

