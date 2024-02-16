СМИ: при стрельбе на севере Москвы пострадал один человек
16 февраля 202421:05
На Дегунинской улице на севере Москвы произошла стрельба, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источники.
По информации СМИ, инцидент произошел на автомойке. Неизвестный приехал на автомобиле Toyota Camry и открыл стрельбу. Один человек получил ранение.
Правоохранительные органы разыскивают стрелка. Мотивы мужчины устанавливаются.
На улице Плющиха в центре Москвы 14 февраля произошел конфликт со стрельбой. Пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru