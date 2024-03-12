Житель Брянской области погиб в результате подрыва на мине
12 марта 202419:45
В районе поселка Уборки Климовского района Брянской области местный житель подорвался на мине, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По его словам, мужчина проигнорировал предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва он скончался.
Богомаз попросил жителей области не посещать запрещенные территории в приграничных населенных пунктах.
В ночь на 12 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru