Житель Брянской области погиб в результате подрыва на мине

В районе поселка Уборки Климовского района Брянской области местный житель подорвался на мине, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, мужчина проигнорировал предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва он скончался.

Богомаз попросил жителей области не посещать запрещенные территории в приграничных населенных пунктах.

В ночь на 12 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОружиеБрянская Область

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