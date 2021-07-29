Житель Амурской области «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям
Житель Амурской области заявил, что заминировал железнодорожный вокзал Хабаровска, потому что не хотел возвращаться домой, где его ждала жена и шестеро детей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило управление на транспорте МВД России по ДФО.
Отмечается, что вокзал получил анонимное сообщение о вероятности взрыва, однако после проверки никаких опасных предметов на его территории обнаружено не было. При этом был установлен и задержан 35-летний житель Амурской области. Выяснилось, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил на телефон «02» и сообщил о взрыве на вокзале. Причиной, по его словам, стало нежелание возвращаться к семье.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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