Житель Амурской области «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям

Житель Амурской области заявил, что заминировал железнодорожный вокзал Хабаровска, потому что не хотел возвращаться домой, где его ждала жена и шестеро детей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило управление на транспорте МВД России по ДФО.

Вещи Алексиевич «заминировали» в аэропорту Берлина

Отмечается, что вокзал получил анонимное сообщение о вероятности взрыва, однако после проверки никаких опасных предметов на его территории обнаружено не было. При этом был установлен и задержан 35-летний житель Амурской области. Выяснилось, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил на телефон «02» и сообщил о взрыве на вокзале. Причиной, по его словам, стало нежелание возвращаться к семье.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Амурская Область
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