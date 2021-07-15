Вещи Алексиевич «заминировали» в аэропорту Берлина
Нобелевский лауреат, писатель, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич не смогла сесть на самолет в Берлине из-за анонимного сообщения о бомбе в её вещах.
Это произошло накануне поздно вечером, сообщается на странице фонда другого лауреата Нобелевской премии Ольги Токарчук, на встречу с которой в польский Вроцлав должна была отправиться из столицы Германии Алексиевич.
В результате досмотра багажа писательницы ничего опасного обнаружено не было, однако на рейс она не успела. В итоге во Вроцлав Светлана Алексиевич добиралась на машине.
Писательница с сентября прошлого года живёт в Германии, куда перебралась из-за преследования оппозиции в Белоруссии.
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