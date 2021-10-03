Жильцам эвакуированного в Нижнем Новгороде дома разрешили вернуться в свои квартиры
Эвакуированным после хлопка газа жителям жилого девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в свои квартиры, сообщила пресс-служба мэрии.
Речь идет о жильцах квартир подъезда №8 дома №18 на улице Гайдара. До сих пор они находились в пункте временного размещения, который был развернут в школе №58.
Сотрудники домоуправляющей компании подключают в здании все коммуникации. При этом в подъезде, в котором произошел хлопок, газ подаваться не будет.
Жильцы двух квартир, наиболее сильно пострадавших от взрыва, в свои жилища вернуться пока не смогут.
Хлопок газо-воздушной смеси случился 2 октября утром на последнем этаже девятиэтажки. 2 человека с ожогами тела попали в больницу. Возбуждено уголовное дело. Из дома были эвакуированы 100 человек.
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