Жильцам эвакуированного в Нижнем Новгороде дома разрешили вернуться в свои квартиры

Речь идет о жильцах квартир подъезда №8 дома №18 на улице Гайдара. До сих пор они находились в пункте временного размещения, который был развернут в школе №58.

Сотрудники домоуправляющей компании подключают в здании все коммуникации. При этом в подъезде, в котором произошел хлопок, газ подаваться не будет.

Жильцы двух квартир, наиболее сильно пострадавших от взрыва, в свои жилища вернуться пока не смогут.

Хлопок газо-воздушной смеси случился 2 октября утром на последнем этаже девятиэтажки. 2 человека с ожогами тела попали в больницу. Возбуждено уголовное дело. Из дома были эвакуированы 100 человек.

