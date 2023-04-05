Жилая многоэтажка горит в Петербурге. Видео
Пожар в жилом многоэтажном доме вспыхнул в Санкт-Петербурге. Огонь охватил квартиру на одном из верхних этажей на улице Десантников в жилом районе Юго-Запад Красносельского административного района.
Как уточняют «Невские Новости», источник возгорания находится в квартире на 15 этаже. При этом очевидцы, которые сняли видео, говорят, что огонь распространяется дальше, а пожарных пока нет на месте происшествия.
Информация о возможных пострадавших уточняется. По данным главка МЧС по городу, пожарные уже ликвидируют возгорание. На месте работают 15 человек личного состава и три пожарные машины
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru