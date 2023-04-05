Жилая многоэтажка горит в Петербурге. Видео

Как уточняют «Невские Новости», источник возгорания находится в квартире на 15 этаже. При этом очевидцы, которые сняли видео, говорят, что огонь распространяется дальше, а пожарных пока нет на месте происшествия.

Информация о возможных пострадавших уточняется. По данным главка МЧС по городу, пожарные уже ликвидируют возгорание. На месте работают 15 человек личного состава и три пожарные машины

