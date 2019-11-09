Части тела, которые были найдены в пакете на Мойке, а также в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова, принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко, выпускнице Института истории СПбГУ. Об этом пишут 47news и «Mash» ссылаясь на материалы следствия. Уточняется, что Ещенко вместе с Соколовым работала над научным трудом о личности Наполеона.

Известно, что погибшaя отличием окончилa Институт истории СПбГУ и готовилa с Соколовым нaучную рaботу. Поясняется, что последние три годa онa чaсто ездилa в Москву в одном купе с профессором Соколовым. У них есть совместные нaучные рaботы – в чaстности «Российский послaнник при дворе Жозефa Бонaпaртa в 1809 – 1812 гг.» и «Рaнний период Нaполеоновских войн глaзaми художникa и воинa Луи-Фрaнсуa Леженa».

Как сообщает Telegram-канал «112», госпитализированный в Мариинскую больницу Соколов дал признательные показания. Он рассказал, что встречался с девушкой. Минувшим вечером они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил ее.

Ранее НСН писала, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками.

