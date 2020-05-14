Жертвой пожара на Фрунзенской набережной стал один человек
Пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре столицы ликвидирован. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС. Там подчеркнули, что общая площадь горения составила около 80 квадратных метров. Также сообщается, что из жилого дома были эвакуированы 35 человек. Жертвой огня стал один человек. Также сообщается об одном пострадавшем.
Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в доме № 32. На 5-м, 6-м и 7-м этажах загорелись балконы, напоминает RT.
Между тем, семьи погибших пациентов петербургской больницы Святого Георгия, где произошел пожар, получат выплаты размером 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает ТАСС. Средства будут выделены из резервного фонда. Порядок выплат определит городской комитет по социальной политике.
После пожара, произошедшего в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. ЧП в медицинском учреждении, которое принимает пациентов, заразившихся COVID-19, произошло рано утром во вторник, 12 мая. В результате происшествия, по последним данным, погибли 5 человек.
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