Жертвой пожара на Фрунзенской набережной стал один человек

Пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре столицы ликвидирован. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС. Там подчеркнули, что общая площадь горения составила около 80 квадратных метров. Также сообщается, что из жилого дома были эвакуированы 35 человек. Жертвой огня стал один человек. Также сообщается об одном пострадавшем.

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в доме № 32. На 5-м, 6-м и 7-м этажах загорелись балконы, напоминает RT.