СК занимается инцидентами с ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга
Следственный комитет занимается выяснением обстоятельств пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые, предположительно, произошли из-за аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом проинформировала пресс-служба министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
При этом в Минпромторге согласились с позицией Росздравнадзора, где ранее заявили о необходимости проверки не только данных аппаратов ИВЛ, но также условий их эксплуатации в конкретных медицинских учреждениях, отмечает RT.
Ранее сегодня Росздравнадзор объявил о приостановке обращения на территории страны аппаратов ИВЛ «Авента-М» уральского производства, выпущенных с 1 апреля. Решение принято после пожаров в московской больнице имени С.И. Спасокукоцкого и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, произошедших 9 и 12 мая. В первом случае погиб один человек, во втором — пять. В обеих клиниках проходят лечение пациенты, заражённые коронавирусом.
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