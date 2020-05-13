СК занимается инцидентами с ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга

Следственный комитет занимается выяснением обстоятельств пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые, предположительно, произошли из-за аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом проинформировала пресс-служба министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

При этом в Минпромторге согласились с позицией Росздравнадзора, где ранее заявили о необходимости проверки не только данных аппаратов ИВЛ, но также условий их эксплуатации в конкретных медицинских учреждениях, отмечает RT.

Ранее сегодня Росздравнадзор объявил о приостановке обращения на территории страны аппаратов ИВЛ «Авента-М» уральского производства, выпущенных с 1 апреля. Решение принято после пожаров в московской больнице имени С.И. Спасокукоцкого и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, произошедших 9 и 12 мая. В первом случае погиб один человек, во втором — пять. В обеих клиниках проходят лечение пациенты, заражённые коронавирусом.

