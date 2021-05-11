Жертвой казанского «стрелка» стала учительница английского

В числе жертв стрельбы в казанской школе №175 оказалась 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая пыталась спасти одного из учеников, сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на представителя этого учебного заведения.

По последним данным, жертвами трагедии в Казани стали девять человек: семеро восьмиклассников и двое взрослых.

Как сообщают очевидцы, Игнатьева оттолкнула ребенка, встав между ним и стрелявшим, в результате чего получила смертельное ранение. Женщина преподавала английский язык у пятиклассников и во время инцидента вышла в коридор, где ее и сразила пуля убийцы.

При этом собеседник агентства опроверг информацию о том, что жертвой стрельбы якобы стала учитель танцев Алина Федоровичева, отметив, что с ней все в порядке.

Со своей стороны, учитель физкультуры казанской школы №175 Даниил Лекомцев сказал РИА Новости, что Эльвира Игнатьева была «хорошим человеком».

Нападение на школу №175 в Казани произошло 11 мая утром. Стрельбу открыл 19-летний студент, который был задержан. На данный момент жертвами стрельбы стали 9 человек – подтверждена гибель четырех мальчиков и трех девочек из восьмого класса, учительницы и женщины-работницы школы. Минпросвещения РФ сообщало, что в больницах находится 21 пострадавший, в том числе 8 человек в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и многие другие уже выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Казани.

Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что стрелявший в казанской школе мог «слететь с катушек», попав под влияние экстремистов.

