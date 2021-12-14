Более 100 человек числятся пропавшими без вести после торнадо в Кентукки

Более 100 человек остаются в списке пропавших без вести после нескольких торнадо в штате Кентукки (США). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на власти штата.

В регионе идет поисково-спасательная операция и работы по восстановлению инфраструктуры. Власти отметили, что за сутки число погибших не выросло.