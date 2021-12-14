Более 100 человек числятся пропавшими без вести после торнадо в Кентукки

Более 100 человек остаются в списке пропавших без вести после нескольких торнадо в штате Кентукки (США). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на власти штата.

В регионе идет поисково-спасательная операция и работы по восстановлению инфраструктуры. Власти отметили, что за сутки число погибших не выросло.

Шесть человек пострадали от торнадо в Германии

Жертвами природного явления по официальным данным стали 74 человека. Погибшие находились в возрасте от 2 месяцев до 98 лет.

Ранее президент США признал последствия торнадо в Кентукки катастрофой федерального уровня. В штате объявлено чрезвычайное положение, оказывается помощь оставшимся без жилья.

Торнадо обрушились на штат в прошлую пятницу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот с YouTube
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры