Более 100 человек числятся пропавшими без вести после торнадо в Кентукки
Более 100 человек остаются в списке пропавших без вести после нескольких торнадо в штате Кентукки (США). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на власти штата.
В регионе идет поисково-спасательная операция и работы по восстановлению инфраструктуры. Власти отметили, что за сутки число погибших не выросло.
Жертвами природного явления по официальным данным стали 74 человека. Погибшие находились в возрасте от 2 месяцев до 98 лет.
Ранее президент США признал последствия торнадо в Кентукки катастрофой федерального уровня. В штате объявлено чрезвычайное положение, оказывается помощь оставшимся без жилья.
Торнадо обрушились на штат в прошлую пятницу.
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