Шесть человек пострадали от торнадо в Германии
На севере Германии произошло торнадо, пострадало не менее шести человек. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным канала NDR, стихия обрушилась на причал в Киле, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Отмечается, что несколько пострадавших в момент прихода торнадо были в местном яхт-клубе, их снесло в воду.
Отмечается, что состояние трех человек оценивается как легкой тяжести, однако трое получили серьезные травмы. Кроме того, торнадо повредило крышу одного из домов в городе.
При этом немецкое издание Bild заявляет о семи пострадавших. В публикации, посвященной инциденту, указано что все семь человек с травмами были госпитализированы.
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