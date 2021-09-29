Шесть человек пострадали от торнадо в Германии

На севере Германии произошло торнадо, пострадало не менее шести человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным канала NDR, стихия обрушилась на причал в Киле, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Отмечается, что несколько пострадавших в момент прихода торнадо были в местном яхт-клубе, их снесло в воду.

Отмечается, что состояние трех человек оценивается как легкой тяжести, однако трое получили серьезные травмы. Кроме того, торнадо повредило крышу одного из домов в городе.

При этом немецкое издание Bild заявляет о семи пострадавших. В публикации, посвященной инциденту, указано что все семь человек с травмами были госпитализированы.

