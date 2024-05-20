Фильм о Led Zeppelin покажут в кинотеатрах спустя три года после премьеры
В кинотеатрах покажут документальный фильм режиссера Бернарда Макмахона Becoming Led Zeppelin («Становление Led Zeppelin), сообщает Variety.
Киноленту представили в Венеции в 2021 году. Сейчас в картину добавили новые кадры, звуковое сопровождение и недавно обнаруженный материал из архивов всех четырех участников группы.
Компания Sony Classics приобрела права на показ фильма в Латинской Америке, Северной Америке, Юго-Восточной Азии (кроме Японии), Ближнем Востоке и Бенилюксе. Дата выхода фильма пока не раскрывается.
Ранее стало известно, что участник американской рок-группы Guns N' Roses Дафф Маккаган планирует выпустить третий сольный альбом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru