Фильм о Led Zeppelin покажут в кинотеатрах спустя три года после премьеры

Киноленту представили в Венеции в 2021 году. Сейчас в картину добавили новые кадры, звуковое сопровождение и недавно обнаруженный материал из архивов всех четырех участников группы.

Компания Sony Classics приобрела права на показ фильма в Латинской Америке, Северной Америке, Юго-Восточной Азии (кроме Японии), Ближнем Востоке и Бенилюксе. Дата выхода фильма пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что участник американской рок-группы Guns N' Roses Дафф Маккаган планирует выпустить третий сольный альбом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

