Фильм о Led Zeppelin покажут в кинотеатрах спустя три года после премьеры

В кинотеатрах покажут документальный фильм режиссера Бернарда Макмахона Becoming Led Zeppelin («Становление Led Zeppelin), сообщает Variety.

В Сети появилась ранее не опубликованная запись концерта Led Zeppelin

Киноленту представили в Венеции в 2021 году. Сейчас в картину добавили новые кадры, звуковое сопровождение и недавно обнаруженный материал из архивов всех четырех участников группы.

Компания Sony Classics приобрела права на показ фильма в Латинской Америке, Северной Америке, Юго-Восточной Азии (кроме Японии), Ближнем Востоке и Бенилюксе. Дата выхода фильма пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что участник американской рок-группы Guns N' Roses Дафф Маккаган планирует выпустить третий сольный альбом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/Led Zeppelin
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