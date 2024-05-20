Путин: Добыча нефти в РФ с начала года составила 195,7 млн тонн

Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Глава государства назвал показатели по отрасли стабильными, подводя промежуточные итоги во время совещания по вопросам развития ТЭК.