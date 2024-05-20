Путин: Добыча нефти в РФ с начала года составила 195,7 млн тонн
Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее.
Глава государства назвал показатели по отрасли стабильными, подводя промежуточные итоги во время совещания по вопросам развития ТЭК.
При этом Россия продолжит сокращать добычу нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что уже к июню производство «черного золота» в РФ снизится до 9 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в апреле сокращение добычи нефти составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорта – 121 тысячу баррелей в сутки.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что на Индию и Китай приходится сегодня более 80% экспорта российской нефти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru