Путин: Добыча нефти в РФ с начала года составила 195,7 млн тонн

Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Глава государства назвал показатели по отрасли стабильными, подводя промежуточные итоги во время совещания по вопросам развития ТЭК.

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При этом Россия продолжит сокращать добычу нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что уже к июню производство «черного золота» в РФ снизится до 9 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в апреле сокращение добычи нефти составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорта – 121 тысячу баррелей в сутки.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что на Индию и Китай приходится сегодня более 80% экспорта российской нефти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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