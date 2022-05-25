Байден после стрельбы в школе призвал бросить вызов оружейному лобби
Американский лидер Джо Байден после стрельбы с гибелью людей в Техасе призвал бросить вызов оружейному лобби.
По его словам, во время своего президентства он надеялся, что ему не придется делать этого. «Но вновь еще одна бойня — теперь в Ювальде... И как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать», — заявил глава Белого дома.
Напомним, стрелком, застрелившим 15 человек в одной из школ американского Техаса, оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос. Одной из первых жертв молодого человека стала его 66-летняя бабушка.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Преступник застрелен.
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