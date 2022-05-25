Байден после стрельбы в школе призвал бросить вызов оружейному лобби

По его словам, во время своего президентства он надеялся, что ему не придется делать этого. «Но вновь еще одна бойня — теперь в Ювальде... И как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать», — заявил глава Белого дома.

Напомним, стрелком, застрелившим 15 человек в одной из школ американского Техаса, оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос. Одной из первых жертв молодого человека стала его 66-летняя бабушка.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Преступник застрелен.

