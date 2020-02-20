Жертвами стрельбы в немецких кальян-барах стали девять человек
Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен) выросло до девяти, сообщает RT со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции.
Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, еще пятеро тяжело ранены.
Стрельба произошла в среду поздно вечером. Стрелок ворвался в два кальянных заведения, где открыл огонь. Его мотивы неизвестны. Полиция ведет расследование, пишет «Свободная пресса».
Ранее сообщалось, что предполагаемый стрелок был найден мертвым сотрудниками спецслужб в своем доме, рядом с ним находилось еще одно тело. Личности этих людей устанавливаются.
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