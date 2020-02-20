Новости за ночь: Восемь человек убиты в двух кальян-барах в немецком Ханау
Неизвестные совершили два вооруженных нападения на кальян-бары в немецком городе Ханау, находящемся в 20 километрах от Франкфурта. По информации издания Hanauer Anzeiger, в одном баре были убиты три человека, в другом – ещё пять. Пятеро получили тяжёлые ранения.
Первые выстрелы в Ханау очевидцы слышали около 22 часов вечера. Сколько было нападавших, неизвестною Только к утру полиция объявила, что предполагаемый преступник найден мёртвым в одном из домов города. Рядом с ним обнаружено тело ещё одного человека.
Информации о жертвах нападения и возможных мотивах нападения пока нет.
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