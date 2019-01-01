Происшествия

Жертвами пожара в Башкирии стали 2 человека

22 июня09:00

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Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме по улице Мебельная в башкирском Белебее, сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

На месте трагического происшествия сейчас работает следственная группа и дознаватель МЧС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарБашкирия