Происшествия
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Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме по улице Мебельная в башкирском Белебее, сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.
Жертвами пожара в Башкирии стали 2 человека
22 июня09:00
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Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме по улице Мебельная в башкирском Белебее, сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.
На месте трагического происшествия сейчас работает следственная группа и дознаватель МЧС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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