Жертвами наводнения в Германии стали 133 человека

Число погибших из-за последствий наводнения в Германии выросло до 133, пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

«Расслабились!» Германия в шоке от последствий наводнения

Отмечается, что по меньшей мере 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Кроме того, не менее 90 граждан стали жертвами стихии в Рейнланд-Пфальце.

С понедельника на запад и юго-запад Германии обрушились сильные ливни, которые привели к наводнению. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

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Фото: twitter.com/AirplaneMarc
ТЕГИ:ПогибшиеНаводнениеГермания
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