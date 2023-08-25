Во Владивостоке 70 тысяч жителей остались без света из-за циклона

Утром в пятницу во Владивостоке начался ливень утром пятницы, множество участков дорог и отдельные дворы оказались затоплены. На 16 улицах зафиксированы отключения электроснабжения, движение трамваев остановили, пишет RT. Кроме того, в районе остановки «Седанка» была временно перекрыта федеральная дорога «Уссури».

Как отметили в прокуратуре, в 5.00 - 13.00 (22.00 – 06.00 мск) во Владивостоке произошли 8 отключений электричества, которые затронули около 70 тысяч жителей. Сейчас электроснабжение части абонентов восстановили. Прокуратура контролирует восстановление подачи электричества.

