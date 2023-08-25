Во Владивостоке 70 тысяч жителей остались без света из-за циклона
Пришедший во Владивосток циклон привел к аварийным отключениям электричества у почти 70 тысяч жителей города. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.
Утром в пятницу во Владивостоке начался ливень утром пятницы, множество участков дорог и отдельные дворы оказались затоплены. На 16 улицах зафиксированы отключения электроснабжения, движение трамваев остановили, пишет RT. Кроме того, в районе остановки «Седанка» была временно перекрыта федеральная дорога «Уссури».
Как отметили в прокуратуре, в 5.00 - 13.00 (22.00 – 06.00 мск) во Владивостоке произошли 8 отключений электричества, которые затронули около 70 тысяч жителей. Сейчас электроснабжение части абонентов восстановили. Прокуратура контролирует восстановление подачи электричества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru