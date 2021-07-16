Жертвами крупнейшего наводнения в Бельгии стали 11 человек
Жертвами крупнейшего за последние двадцать лет наводнения на юге Бельгии стали 11 человек, передает телеканал RTBF.
Пропавшими без вести числятся трое спасателей. Наводнение стало последствием мощных ливней, которые обрушились на регион. За последние сутки в Бельгии выпала полуторамесячная норма осадков.
Из-за наводнения в Валлонии практически полностью оказались в воде несколько десятков населенных пунктов. Уровень воды на улицах достигает 50-60 сантиметров.
Для эвакуации людей спасатели используют лодки и вертолеты.
Тем временем, власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе. Число погибших возросло до 58.
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