Жертвами крупнейшего наводнения в Бельгии стали 11 человек

Жертвами крупнейшего за последние двадцать лет наводнения на юге Бельгии стали 11 человек, передает телеканал RTBF.

В Германии после наводнения пропали 1,3 тыс. человек

Пропавшими без вести числятся трое спасателей. Наводнение стало последствием мощных ливней, которые обрушились на регион. За последние сутки в Бельгии выпала полуторамесячная норма осадков.

Из-за наводнения в Валлонии практически полностью оказались в воде несколько десятков населенных пунктов. Уровень воды на улицах достигает 50-60 сантиметров.

Для эвакуации людей спасатели используют лодки и вертолеты.

Тем временем, власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе. Число погибших возросло до 58.

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ТЕГИ:НаводнениеБельгия
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