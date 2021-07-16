Жертвами крупнейшего наводнения в Бельгии стали 11 человек

Пропавшими без вести числятся трое спасателей. Наводнение стало последствием мощных ливней, которые обрушились на регион. За последние сутки в Бельгии выпала полуторамесячная норма осадков.

Из-за наводнения в Валлонии практически полностью оказались в воде несколько десятков населенных пунктов. Уровень воды на улицах достигает 50-60 сантиметров.

Для эвакуации людей спасатели используют лодки и вертолеты.

Тем временем, власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе. Число погибших возросло до 58.

