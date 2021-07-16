В Германии после наводнения пропали 1,3 тыс. человек
Власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе, сообщает ТАСС.
Отмечается, что пропали около 1,3 тыс. человек. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются. Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 58.
Циклон «Бернд» спровоцировал сильные дожди и наводнение на западе Германии. Из берегов вышли притоки Рейна Ар, Мозель и небольшие реки, часть городов в западных регионах ФРГ оказались заблокированы.
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