Жертвами ДТП в Нижегородской области стали четыре человека
Четверо человек погибли в ДТП в Нижегородской области вечером в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Отмечается, что столкнулись две легковых машины ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111. Инцидент произошел на 74-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗ-2115 на полосу встречного движения. Водитель ВАЗ-2111, мужчина 1991 года рождения, был госпитализирован. В его машине погибли женщина и двухмесячный ребенок.
В настоящее время на месте происшествия работает следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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