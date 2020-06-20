Жертвами ДТП в Нижегородской области стали четыре человека

Отмечается, что столкнулись две легковых машины ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111. Инцидент произошел на 74-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗ-2115 на полосу встречного движения. Водитель ВАЗ-2111, мужчина 1991 года рождения, был госпитализирован. В его машине погибли женщина и двухмесячный ребенок.

В настоящее время на месте происшествия работает следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



