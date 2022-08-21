Жертвами ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области стали 11 человек
До 11 возросло число погибших в результате ДТП с автобусом в Николаевском районе Ульяновской области. Еще троим оказана врачебная помощь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
Авария произошла, когда водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн. Водитель фуры и два пассажира минивэна умерли на месте.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил выяснить причины ДТП. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и медработники.
«По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана», - добавил он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в микроавтобусе находились 18 человек. Данные о ЧП также подтвердили в МЧС.
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