Жертвами ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области стали 11 человек

До 11 возросло число погибших в результате ДТП с автобусом в Николаевском районе Ульяновской области. Еще троим оказана врачебная помощь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

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Авария произошла, когда водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн. Водитель фуры и два пассажира минивэна умерли на месте.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил выяснить причины ДТП. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и медработники.

«По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана», - добавил он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились 18 человек. Данные о ЧП также подтвердили в МЧС.

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ФОТО: РИА Новости
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