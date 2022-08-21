Жертвами ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области стали 11 человек

Авария произошла, когда водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн. Водитель фуры и два пассажира минивэна умерли на месте.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил выяснить причины ДТП. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и медработники.

«По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана», - добавил он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились 18 человек. Данные о ЧП также подтвердили в МЧС.

