Жертвами больничного стрелка в Чехии стали 6 человек

Возросло число жертв стрелка, который сегодня утром открыл огонь по людям в больнице города Острава.

Как сообщает RT, от рук неустановленного мужчины погибли шесть человек, ранее сообщалось о четырех жертвах.

Ранее чешская полиция распространила фото подозреваемого – это молодой мужчина европейской внешности ростом около 180 сантиметров, он был одет в красную куртку.

В настоящее время полиция разыскивает стрелка, местных жителей просят оказать содействие, но проявлять осторожность.

