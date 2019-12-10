Жертвами больничного стрелка в Чехии стали 6 человек
10 декабря 201911:41
Возросло число жертв стрелка, который сегодня утром открыл огонь по людям в больнице города Острава.
Как сообщает RT, от рук неустановленного мужчины погибли шесть человек, ранее сообщалось о четырех жертвах.
Ранее чешская полиция распространила фото подозреваемого – это молодой мужчина европейской внешности ростом около 180 сантиметров, он был одет в красную куртку.
В настоящее время полиция разыскивает стрелка, местных жителей просят оказать содействие, но проявлять осторожность.
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