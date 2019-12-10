Появилось фото подозреваемого, учинившего бойню в чешской больнице
Полиция Чехии опубликовала фото подозреваемого, который сегодня открыл огонь по людям в больнице в городе Острава.
Правоохранительные органы просят местных жителей оказать содействие в поиске стрелка, но призывают граждан быть осторожными.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в больнице убиты четыре человека, еще двое получили ранения.
Подозреваемый – мужчина ростом около 180 сантиметров в красной куртке, сообщает RT.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
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