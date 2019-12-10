Появилось фото подозреваемого, учинившего бойню в чешской больнице

Полиция Чехии опубликовала фото подозреваемого, который сегодня открыл огонь по людям в больнице в городе Острава.

Правоохранительные органы просят местных жителей оказать содействие в поиске стрелка, но призывают граждан быть осторожными.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в больнице убиты четыре человека, еще двое получили ранения.

Подозреваемый – мужчина ростом около 180 сантиметров в красной куртке, сообщает RT.