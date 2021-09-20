Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет
Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек, которым было от 18 до 66 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство безопасности.
Погибли Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Ксения Самченко (18 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Анна Айгельдина (26 лет) и Александра Мохова (20 лет).
Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в университете Перми. Его жертвами стали шесть человек, еще 20 пострадали. По данным Минздрава, 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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