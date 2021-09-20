Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет

Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек, которым было от 18 до 66 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство безопасности.

«Недоработка МВД». В родительском комитете призвали усилить охрану учебных заведений

Погибли Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Ксения Самченко (18 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Анна Айгельдина (26 лет) и Александра Мохова (20 лет).

Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в университете Перми. Его жертвами стали шесть человек, еще 20 пострадали. По данным Минздрава, 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Следственный комитет РФ
ТЕГИ:СтрельбаПермь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры