Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет

Погибли Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Ксения Самченко (18 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Анна Айгельдина (26 лет) и Александра Мохова (20 лет).

Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в университете Перми. Его жертвами стали шесть человек, еще 20 пострадали. По данным Минздрава, 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

