«Не выходил никуда»: сосед рассказал о маньяке из Смолино, державшем девушку в плену

По его словам, он бывал в гостях у матери похитителя, однако ни разу не видел её сына. Сама же женщина просила не шуметь и говорила, что «молодые спят».

Он отметил, что очень многие в посёлке были удивлены, когда узнали, что у женщины, оказывается, есть сын.

«Все были удивлены, что, оказывается, у неё есть сын. Он не выходил ни в магазин, никуда. Знаю со слов матери, что сын нигде не работает и вообще странный тип. Он мотал срок. Даже когда мы приходили в дом, была тишина», - добавил сосед маньяка.

Ранее Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в похищении человека: по данным правоохранителей, мужчина с 2009 года удерживал в своем доме девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

