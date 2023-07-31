«Не выходил никуда»: сосед рассказал о маньяке из Смолино, державшем девушку в плену
Житель посёлка Смолино Челябинской области рассказал, что мужчина, который 14 лет удерживал в плену девушку, никогда не выходил из дома, даже в магазин, сообщает Газета.Ru.
По его словам, он бывал в гостях у матери похитителя, однако ни разу не видел её сына. Сама же женщина просила не шуметь и говорила, что «молодые спят».
Он отметил, что очень многие в посёлке были удивлены, когда узнали, что у женщины, оказывается, есть сын.
«Все были удивлены, что, оказывается, у неё есть сын. Он не выходил ни в магазин, никуда. Знаю со слов матери, что сын нигде не работает и вообще странный тип. Он мотал срок. Даже когда мы приходили в дом, была тишина», - добавил сосед маньяка.
Ранее Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в похищении человека: по данным правоохранителей, мужчина с 2009 года удерживал в своем доме девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru