Жену расчлененного рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Напомним, ранее сообщалось, что тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, найдено в центре северной столицы. СМИ отмечали, что в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.

Сотрудники полиции обнаружили в квартире пять пакетов с частями тела, молоток, нож и разделочную доску, а также ножовку по металлу, отмечает телеканал 360.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

