Жену расчлененного рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в убийстве. Из статуса свидетеля она перешла в статус подозреваемой, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что пока Марина Кохал задержана на двое суток.
Напомним, ранее сообщалось, что тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, найдено в центре северной столицы. СМИ отмечали, что в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.
Сотрудники полиции обнаружили в квартире пять пакетов с частями тела, молоток, нож и разделочную доску, а также ножовку по металлу, отмечает телеканал 360.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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